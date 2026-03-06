Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 08:57

Названы регионы, которые весной могут уйти под воду

Сильное половодье спрогнозировали как минимум в 16 российских регионах

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Сильное весеннее половодье ожидается как минимум в 16 российских регионах, следует из данных Росгидрометцентра. По его информации, которую приводят «Известия», еще в 20 субъектах есть риск невысокого превышения уровня талой воды. Серьезный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В Москве заметно меньше высота снежного покрова, нежели на юго-востоке — в Рязанской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане, где до 90–95 сантиметров, а местами и один метр высота снежного покрова. Там наибольшая вероятность высокого, близкого к экстремальному половодья, — отметил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов пояснил, что в Подмосковье сейчас ожидается возврат холодов, поэтому таяние может растянуться во времени. Сильных затоплений, подобных тем, что были в 1970-е годы, вероятно, в Московской области не случится.

До этого Гидрометцентр сообщил, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.

Россия
регионы
паводки
половодье
затопления
