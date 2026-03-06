Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Порядка 76% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов опроса на сайте фонда «Общественное мнение». Также 77% респондентов высоко оценили качество работы главы государства.

О доверии Владимиру Путину заявили 76% россиян. Также большинство населения (77%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — отметили в фонде.

Опрос проводился с 27 февраля по 1 марта, в нем приняли участие 1,5 тыс. россиян. Также 52% опрошенных положительно оценили работу правительства России.

Ранее положительно работу президента оценили 80% опрошенных жителей России. Также 51% респондентов назвали работу правительства как скорее хорошую.

Другой опрос показал, что большинство граждан России (60%) чувствуют себя счастливыми. При этом самыми довольными жизнью оказались жители Сибири. Противоположную позицию заняли 34% опрошенных — они заявили, что не могут причислить себя к счастливцам. Остальные 6% затруднились с ответом, посчитав вопрос слишком сложным для однозначного определения.