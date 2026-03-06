Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:18

Хирург перечислил последствия длительной сидячей работы

Хирург Миленин: длительная сидячая работа чревата развитием грыжи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Длительная сидячая работа за компьютером чревата развитием протрузии и грыжи, а также дегенеративно-дистрофическими процессами в шейном и поясничном отделах, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» хирург Олег Миленин. По его словам, у людей, годами проводящих время за монитором, нередко диагностируют патологии осанки и хронический мышечно-тонический синдром.

Если в нейтральном положении голова оказывает на позвоночник нагрузку около четырех килограммов, то при наклоне вперед на 30-40 градусов она почти удваивается. Для шейного и грудного отделов это колоссальная перегрузка: перенапряжение мышц, нарушение кровообращения, постепенные дегенеративные изменения межпозвоночных дисков. Длительное сидение ухудшает работу тазобедренных и коленных суставов, провоцирует застойные явления в нижних конечностях и малом тазу, — предупредил Миленин.

Он отметил, что особенную опасность представляет поза, когда плечи сведены вперед, а спина округляется. По словам врача, серьезные последствия такого образа жизни могут появиться уже к 40 годам. Для профилактики он призвал правильно организовать рабочее место и делать короткие перерывы. Кроме того, важно регулярно заниматься физической активностью.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что крепкие мышцы спины улучшают работу дыхательной системы и повышают выносливость организма при неблагоприятных воздействиях. По его словам, развивая такую мускулатуру, человек также работает над красивой осанкой.

