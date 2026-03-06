Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 10:59

Врач назвал последствия передозировки витаминами

Врач Борозденко: передозировка витаминами может привести к выпадению волос

Передозировка витаминами может привести к выпадению волос и проблемам с кожей, в том числе к сухости, заявил «Газете.Ru» врач Денис Борозденко. Помимо этого, у человека могут возникнуть кровоточивость десен, снижение зрения и сбои в работе щитовидной железы.

Симптомы длительной передозировки витаминами могут долго время быть незамеченными человеком. Избыток витаминов А и Е приводит к сухости кожи и выпадению волос. Кроме того, часто могут наблюдаться снижение зрения, нарушение усвояемости глюкозы и свертываемости крови (кровотечения десен), проблемы с щитовидной железой. И общий для всех жирорастворимых витаминов (А Е, D) симптом поражения печени, — предупредил Борозденко.

При передозировке витаминами группы В, которые часто принимают для поддержания нервной системы, могут появиться мышечная слабость и изжога. Также не исключены нарушения зрения и чувство покалывания в конечностях. Перед употреблением витаминных комплексов врач призвал проконсультироваться со специалистом и обязательно прочитать инструкцию.

Ранее врач Ирина Волгина заявила, что сахарный диабет и дефицит витаминов могут привести к сухости кожи. Она отметила, что такую реакцию организма могут вызывать последствия образа жизни.

