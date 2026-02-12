Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:58

Врач перечислила болезни, связанные с сухостью кожи

Врач Волгина: диабет и дефицит витаминов могут вызывать сухость кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сахарный диабет и дефицит витаминов могут вызывать сухость кожи, рассказала Lenta.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Она отметила, что такую реакцию организма могут вызывать последствия образа жизни.

Внутренние причины — это, во-первых, неполноценное питание с дефицитом витаминов и минералов, а также избытком рафинированных углеводов и трансжиров. Также это недостаточное потребление чистой воды, — рассказала Волгина.

По словам врача, сухость кожи также могут вызывать такие заболевания, как атопический дерматит, экзема, псориаз и болезни щитовидной железы. Она отметила, что такую реакцию может провоцировать прием мочегонных препаратов и ретиноидов.

Ранее косметолог Дарья Александрова рассказала, что зимой кожа и волосы страдают из-за мороза, сухого воздуха в помещениях и перепадов температур, но их состояние усугубляют распространенные ошибки в уходе. Среди них — использование летних косметических средств, нанесение кремов перед выходом на улицу и попытка справиться с сухостью с помощью большого количества продуктов.

