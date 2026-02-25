Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 19:00

Свекольные пятна исчезнут за минуту: кухонный продукт очистит руки без вреда коже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После работы со свёклой руки часто становятся ярко-красными, и обычное мыло почти не помогает. Тереть кожу долго неприятно, а химические средства могут вызвать сухость. Меня выручает простой продукт, который всегда есть на кухне и действует буквально за пару минут.

Возьмите обычный лимон и разрежьте его пополам. Одной половинкой аккуратно протрите загрязнённые места, особенно вокруг ногтей и на кончиках пальцев. Лимонный сок мягко растворяет красящий пигмент, и кожа быстро светлеет. Если следы остались, выжмите немного сока на ватный диск и повторите. Для более сильного эффекта смешайте сок с щепоткой соды — получится натуральная очищающая паста. После процедуры вымойте руки тёплой водой и нанесите крем. Этот простой способ помогает моментально вернуть чистоту без лишних усилий и вреда для кожи.

Ранее сообщалось, что ржавые разводы на ванне портят внешний вид даже самой чистой ванной комнаты. Не все магазинные средства справляются с такими загрязнениями, а стоят они часто недешево. Есть доступный способ, который помогает вернуть чистоту всего за 20 минут.

