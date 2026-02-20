Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 16:28

Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин

Дерматолог Скорогудаева: бритье помогает мужчинам выглядеть моложе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бритье помогает мужчинам выглядеть моложе, рассказала Общественной Службе Новостей кандидат медицинских наук врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. Она отметила, что легкая травматизация кожи может запустить процесс регенерации.

Женщины делают специальные процедуры: катают ролики, прокалывают дырки, ходят на мезотерапию и так далее. Зачем? Для того, чтобы запускать процесс регенерации кожи. А многие мужчины его запускают фактически каждый день — когда бреются. Идет постоянная легкая травматизация рогового слоя, женщины для этого делают пилинг, — рассказала Скорогудаева.

Дерматолог подчеркнула, что дополнительный уход за кожей все равно требуется. Она призвала не использовать лосьоны после бритья, содержащие спирт, и не умываться мылом.

Ранее врач Али Альмасри рассказал, что нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ.

