Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин

Бритье помогает мужчинам выглядеть моложе, рассказала Общественной Службе Новостей кандидат медицинских наук врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. Она отметила, что легкая травматизация кожи может запустить процесс регенерации.

Женщины делают специальные процедуры: катают ролики, прокалывают дырки, ходят на мезотерапию и так далее. Зачем? Для того, чтобы запускать процесс регенерации кожи. А многие мужчины его запускают фактически каждый день — когда бреются. Идет постоянная легкая травматизация рогового слоя, женщины для этого делают пилинг, — рассказала Скорогудаева.

Дерматолог подчеркнула, что дополнительный уход за кожей все равно требуется. Она призвала не использовать лосьоны после бритья, содержащие спирт, и не умываться мылом.

