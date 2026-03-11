Диетолог ответила, как питание влияет на состояние кожи

Сбалансированное питание положительно скажется на здоровье кожи, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что различные нутриенты могут снять воспаление или повлиять на обновление эпидермиса.

Витамин А работает на обновление, цинк — при угревой сыпи, Омега-3 из жирной рыбы снимает воспаление. Есть продукты «невидимого фронта», и поэтому часто кремы не работают — потому что проблема не снаружи, а внутри, в нехватке этого внутреннего строительства, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что белок и овощи необходимо включать в рацион на ежедневной основе. Она также посоветовала есть холодец — он поможет коже оставаться упругой.

Ранее нутрициолог Евгения Киркина рассказала, что людям, желающим похудеть, следует добавить в рацион кабачки, листовую зелень, огурцы, капусту, куриную грудку, индейку, творог, белую рыбу и яичный белок. Она отметила, что эти продукты дают максимальный объем и насыщение при минимальной калорийности.