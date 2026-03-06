Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:37

Диетолог ответила, может ли еда влиять на уровень тревожности

Диетолог Лебедева: еда может влиять на уровень тревожности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Еда может повлиять на уровень тревожности, рассказала RT доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ» кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева. Она отметила, что на ментальное состояние может повлиять здоровье кишечника.

Кишечник тесно связан с центральной нервной системой, и нарушения пищеварения, дефицит клетчатки, белка и полезных жиров способны отражаться на эмоциональном фоне. Частое употребление ультрапереработанных продуктов, кофеина и энергетиков усиливает нагрузку на нервную систему, повышает уровень кортизола и может провоцировать ощущение тревоги, учащенное сердцебиение и проблемы со сном, — рассказала Лебедева.

Диетолог также подчеркнула, что при профиците сахара и быстрых углеводов провоцируется последующее снижение уровня глюкозы в крови. По ее словам, это приводит к раздражительности и усилению тревожных состояний.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что лишний вес у ребенка плохо влияет на процесс обучения и мешает усвоению точных наук. По его словам, избыточная масса тела приводит к тому, что мозг школьника перестает нуждаться в поиске новых решений и мотивации, получая избыточное питание извне.

