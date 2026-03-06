Диетолог ответила, может ли еда влиять на уровень тревожности

Еда может повлиять на уровень тревожности, рассказала RT доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ» кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева. Она отметила, что на ментальное состояние может повлиять здоровье кишечника.

Кишечник тесно связан с центральной нервной системой, и нарушения пищеварения, дефицит клетчатки, белка и полезных жиров способны отражаться на эмоциональном фоне. Частое употребление ультрапереработанных продуктов, кофеина и энергетиков усиливает нагрузку на нервную систему, повышает уровень кортизола и может провоцировать ощущение тревоги, учащенное сердцебиение и проблемы со сном, — рассказала Лебедева.

Диетолог также подчеркнула, что при профиците сахара и быстрых углеводов провоцируется последующее снижение уровня глюкозы в крови. По ее словам, это приводит к раздражительности и усилению тревожных состояний.

