Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:56

Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения

Терапевт Кондрахин: лишний вес ребенка плохо влияет на процесс обучения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лишний вес у ребенка плохо влияет на процесс обучения и мешает усвоению точных наук, заявил NEWS.ru терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, избыточная масса тела приводит к тому, что мозг школьника перестает нуждаться в поиске новых решений и мотивации, получая избыточное питание извне.

Излишняя масса тела связана с нарушением метаболизма, то есть организм по какой-то причине откладывает калории, которые он не может переработать. При переизбытке углеводов мозг не трудится, ему не надо искать питание, мотивировать, он уже получает энергию. Углеводы для мозга — это счастье. Обучение — это приобретение новых навыков, чтобы человек мог получить и найти быстро пропитание с меньшими усилиями. А если мозг перенасыщен, ему это не сильно нужно. Поэтому человек, который имеет максимальную излишнюю массу тела, невосприимчив к внешнему воздействию, он своего добился. Поэтому лишний вес действительно может сказаться на усвоении учебного материала, особенно в точных науках, где необходима логика, — пояснил Кондрахин.

Ранее председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что российские ученые установили связь между детским ожирением и успеваемостью по математике. Исследование провели на большой выборке из 1,5 тыс. детей среднего школьного возраста.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что добавленный сахар в блюдах приводит к ожирению и метаболическим нарушениям. По ее словам, уже в организме этот продукт распадается на глюкозу и фруктозу, которая перерабатывается в жир.

школьники
питание
врачи
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне отказываются от гречки и риса: что с ценами, почему упал спрос
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилось косвенное подтверждение об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.