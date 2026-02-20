Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения

Лишний вес у ребенка плохо влияет на процесс обучения и мешает усвоению точных наук, заявил NEWS.ru терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, избыточная масса тела приводит к тому, что мозг школьника перестает нуждаться в поиске новых решений и мотивации, получая избыточное питание извне.

Излишняя масса тела связана с нарушением метаболизма, то есть организм по какой-то причине откладывает калории, которые он не может переработать. При переизбытке углеводов мозг не трудится, ему не надо искать питание, мотивировать, он уже получает энергию. Углеводы для мозга — это счастье. Обучение — это приобретение новых навыков, чтобы человек мог получить и найти быстро пропитание с меньшими усилиями. А если мозг перенасыщен, ему это не сильно нужно. Поэтому человек, который имеет максимальную излишнюю массу тела, невосприимчив к внешнему воздействию, он своего добился. Поэтому лишний вес действительно может сказаться на усвоении учебного материала, особенно в точных науках, где необходима логика, — пояснил Кондрахин.

Ранее председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что российские ученые установили связь между детским ожирением и успеваемостью по математике. Исследование провели на большой выборке из 1,5 тыс. детей среднего школьного возраста.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что добавленный сахар в блюдах приводит к ожирению и метаболическим нарушениям. По ее словам, уже в организме этот продукт распадается на глюкозу и фруктозу, которая перерабатывается в жир.