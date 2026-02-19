Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

В Италии продолжается XXV зимняя Олимпиада. Какие известны последние новости об Играх сегодня, 19 февраля? Когда состоится прокат фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе? Какой результат показал ски-альпинист Никита Филиппов?

Какой результат показал Филиппов в ски-альпинизме на Олимпиаде

Российский ски-альпинист Никита Филиппов 19 февраля принял участие в 1/4 финала спринта на Олимпийских играх. Он прошел в полуфинал напрямую из второго забега.

Российский спортсмен показал время 2:39,84. В тройку лидеров также вошли швейцарец Йон Кистлер и бельгиец Максимильен Дрион дю Шапуа.

Полуфинал спринта в ски-альпинизме пройдет сегодня, 19 февраля. Старт следующей стадии соревнований у мужчин запланирован на 15:25 по московскому времени. Финал стартует в 16:15.

Ски-альпинизм впервые представлен на Олимпийских играх. Филиппов является единственным представителем из России, который смог отобраться на Олимпиаду в этом виде спорта.

Филлип Беллингем, Максимильен Дрион дю Шапуа, Йон Кистлер, 19 февраля 2026 года Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Что известно о выступлении Петросян на Олимпиаде 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, фигуристы представят произвольную программу в женском одиночном катании на Олимпийских играх. Соревнования стартуют в 21:00 по московскому времени.

Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лед в нейтральном статусе в произвольной программе под 20-м стартовым номером (вторая в последней разминке) в 00:16 в ночь с 19 на 20 февраля.

Петросян 17 февраля успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх. По итогам выступлений спортсменок она заняла пятое место, получив 72,89 балла.

Лидером после короткой программы является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59).

Шансы Аделии Петросян на медаль в рамках Олимпиады зависят от того, какую стратегию она выберет, заявила олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Победит тот, кто будет делать ставку на сложные прыжки и чисто их сделает. Будет ли это делать Аделия? Сложно сказать, какую стратегию она выберет. В фигурном катании ты можешь заявить одно, а прыгнуть другое», — отметила она.

Журова напомнила, что результаты в мужской короткой программе были неожиданными. По ее словам, главное — показать ровное и точное выступление.

Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: Chen Yichen/XinHua/Global Look Press Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года Фото: Xue Yuge/XinHua/Global Look Press

Что не так с экипировкой, которую выдали россиянам на Олимпиаде

Ски-альпинист Никита Филиппов поделился в соцсетях роликом с распаковкой экипировки для нейтральных атлетов, в которой были только шампунь и зубная паста.

Он отметил, что спортсменам, которые выступают без флага, не досталось телефонов от Samsung, которые компания подарила остальным участникам Олимпиады.

«Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — заметил он.

При этом в Samsung заявили, что компания не ответственна за распределение своих устройств на Олимпиаде в Италии.

