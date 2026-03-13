Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов

Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов МО: над Белгородской и Курской областями сбили 42 дрона ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника с 8:00 до 18:00 мск в пятницу, 13 марта, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую и Курскую области.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 — над территорией Белгородской области и девять БпЛА — над территорией Курской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области дрон ВСУ нанес удар по социальному объекту, в здании повреждены фасад, входная группа и окна. Две женщины в результате атаки получили баротравмы.

До этого ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару. Глава населенного пункта Максим Пухов призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на открытые пространства.

Тем временем Министерство иностранных дел России вызвало послов Великобритании и Франции и заявило им решительный протест из-за удара по Брянску 10 марта. Атака была совершена крылатыми ракетами французско-британского производства.