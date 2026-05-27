27 мая 2026 в 22:45

Российский полузащитник пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Головин пропустит матчи сборной России в ближайший месяц из-за перелома пальца

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил перелом пальца. Он не сможет играть за сборную России как минимум месяц, заявил главный тренер Валерий Карпин в беседе с «Матч ТВ».

У Головина перелом пальца, он не играл последнюю игру. Минимум месяц у него пауза без нагрузок, — указал Карпин.

Команде уже 28 мая предстоит товарищеский матч с Египтом в Каире. Затем 5 июня в Волгограде сборная встретится с Буркина-Фасо, а 9 июня — с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Помимо Головина, расположение сборной покинули Данил Пруцев (повреждение икроножной мышцы) и Максим Осипенко (травма в матчах за «Динамо»). Лечи Садулаев не прилетел из-за ушиба головы в отпуске, у Константина Тюкавина небольшие боли.

Головин провел за национальную команду 52 матча, забил девять мячей и в последней игре с Мали выходил с капитанской повязкой. Очередная серия спаррингов пройдет без ключевого полузащитника.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными Египта и России по футболу состоится не на арене «Миср», как планировалось изначально, а на Каирском международном стадионе. Игроки выйдут на поле 28 мая в 21:00 по московскому времени. Максимальная вместимость Каирского международного стадиона составляет 75 тыс. болельщиков.

