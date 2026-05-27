Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 21:47

Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. По его словам, которые приводит пресс-служба Белого дома, у латиноамериканской страны не осталось ни флота, ни авиации.

У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям, — сказал Трамп на заседании правительства, подразумевая Иран.

Ранее Трамп заявил о военном поражении Украины. Однако для подтверждения своей точки зрения глава Белого дома сослался на информацию о потерях Ирана.

Психиатр Василий Шуров в комментарии для NEWS.ru заявил, что путаница Трампа в словах о военных проблемах Ирана и Украины является оговоркой по Фрейду. При этом специалист подчеркнул, что на текущий момент американский лидер не демонстрирует признаков деменции.

До этого на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп допустил досадную географическую ошибку. Он несколько раз перепутал Гренландию и Исландию. Однако личные врачи президента США заявляют о его отменном здоровье.

США
Иран
Дональд Трамп
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог оценил шансы пациентов с поздними стадиями рака
Убили промысловики, похитили гуманоиды: новые версии пропажи Усольцевых
Стало известно, как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком
Пророк из «Симпсонов» станет президентом США? Главные предсказания Грини
Трамп перепутал Иран с Венесуэлой
Женщина на надувном круге утонула во время шторма в Челябинске
Посольство России предупредило о западных интригах
Ткани и настроение: как фактура влияет на эмоции
Эксперт рассказал, как перестроить мозг бывшему курильщику
Россияне смогут бесплатно получить линзу от катаракты
Женщина «помогла» 11-летнему сыну в драке на детской площадке
Главный онколог России заявил о полной локализации химиотерапии
Asus уберут из параллельного импорта: что будет с ценами на ноутбуки
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Полянский заявил, что Запад и Москва близки к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп не захотел видеть иранский уран в России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.