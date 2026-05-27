Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. По его словам, которые приводит пресс-служба Белого дома, у латиноамериканской страны не осталось ни флота, ни авиации.

У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям, — сказал Трамп на заседании правительства, подразумевая Иран.

Ранее Трамп заявил о военном поражении Украины. Однако для подтверждения своей точки зрения глава Белого дома сослался на информацию о потерях Ирана.

Психиатр Василий Шуров в комментарии для NEWS.ru заявил, что путаница Трампа в словах о военных проблемах Ирана и Украины является оговоркой по Фрейду. При этом специалист подчеркнул, что на текущий момент американский лидер не демонстрирует признаков деменции.

До этого на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп допустил досадную географическую ошибку. Он несколько раз перепутал Гренландию и Исландию. Однако личные врачи президента США заявляют о его отменном здоровье.