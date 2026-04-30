Психиатр объяснил, почему Трамп перепутал Иран с Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Путаница президента США Дональда Трампа в словах о военных проблемах Ирана и Украины — это оговорка по Фрейду, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. При этом, по его словам, американский лидер на сегодняшний день не проявляет признаков деменции.

Деменции у Трампа точно нет, у него достаточно средние интеллектуальные способности. Видно, что человек ни одной книжки за свою жизнь не прочитал, за него все писалось, речь достаточно простая. Он грандиозный нарцисс, который любит быть в центре внимания, не переносит критику. Глава Белого дома интерпретирует любые события как свои достижения или победы. Здесь, [заявляя о военном поражении Украины], он оговорился, но по Фрейду. В глубине души американский лидер понимает, что Киев проиграл, как ни крути, и из ситуации придется выходить с разной степенью потерь. Ему, конечно, хочется с минимальными, — сказал Шуров.

Ранее Трамп заявил о военном поражении Украины. Однако для подтверждения своей точки зрения глава Белого дома сослался на информацию о потерях Ирана.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
