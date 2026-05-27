«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе Боуз: Зеленский находится в своем естественном состоянии, выпрашивая помощь

Президент Украины Владимир Зеленский, выпрашивая военную помощь у президента США Дональда Трампа, не изменяет своим привычкам, отметил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. Он также назвал Зеленского «нищебродом».

Этот нищеброд находится в своем естественном состоянии, — написал он.

Ранее сегодня, 27 мая, сообщалось, что Зеленский обратился к Трампу с просьбой помочь решить проблему критической нехватки систем ПВО на Украине. В обращении он призвал оказать помощь из‑за дефицита в стране систем противовоздушной обороны, в частности ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Нехватка настолько серьезна, что военным приходится запрашивать даже единичные ракеты для систем западного образца.

До этого военный эксперт Александр Артамонов высказал мнение, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов для комплексов Patriot и намерена компенсировать этот дефицит поставками европейских систем, включая Starstreak, TRF-1 и IRIS-T. Специалист добавил, что государства Европы в настоящее время не располагают гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками.