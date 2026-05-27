Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 20:11

«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе

Боуз: Зеленский находится в своем естественном состоянии, выпрашивая помощь

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский, выпрашивая военную помощь у президента США Дональда Трампа, не изменяет своим привычкам, отметил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. Он также назвал Зеленского «нищебродом».

Этот нищеброд находится в своем естественном состоянии, — написал он.

Ранее сегодня, 27 мая, сообщалось, что Зеленский обратился к Трампу с просьбой помочь решить проблему критической нехватки систем ПВО на Украине. В обращении он призвал оказать помощь из‑за дефицита в стране систем противовоздушной обороны, в частности ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Нехватка настолько серьезна, что военным приходится запрашивать даже единичные ракеты для систем западного образца.

До этого военный эксперт Александр Артамонов высказал мнение, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов для комплексов Patriot и намерена компенсировать этот дефицит поставками европейских систем, включая Starstreak, TRF-1 и IRIS-T. Специалист добавил, что государства Европы в настоящее время не располагают гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками.

