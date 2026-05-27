Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ

Пять бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в Валуйском округе Белгородской области во время выполнения служебных задач, сообщил оперштаб региона в МАКСе. В селе Долгом они попали под атаку дронов. Сослуживцы оперативно доставили пострадавших в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи дальнейшее лечение бойцов будет проходить в стационаре. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В Валуйском округе во время выполнения служебных задач пострадали бойцы подразделения «Орлан». В селе Долгом при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов. Сослуживцы доставили их в Валуйскую ЦРБ, — сказано в сообщении.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что два человека погибли при ударе ВСУ по машине в Новой Таволжанке. Там отметили, что автомобиль сильно поврежден.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе после ночной воздушной атаки повреждены жилые дома и здание Южного управления Центрального банка, где загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы.