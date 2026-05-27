27 мая 2026 в 19:30

Главный онколог России дал совет тем, кто продает квартиры для лечения рака

Онколог Каприн: лечение от рака в большинстве случаев можно получить бесплатно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лечение онкологических заболеваний в России предоставляется пациентам бесплатно в рамках программы государственных гарантий, по ОМС и по квотам на высокотехнологичную помощь, напомнил в интервью NEWS.ru главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Он уточнил, что это касается диагностики, хирургии, химио- и лучевой терапии, а также реабилитации.

В нашей стране лечение онкологических заболеваний осуществляется в рамках программы государственных гарантий, по ОМС, а также по квотам высокотехнологичной медицинской помощи, то есть бесплатно для пациентов. Это касается как диагностики, так и лечения — хирургии, химио- и лучевой терапии, реабилитации — всего основного спектра, — сказал Каприн.

По его словам, также в России есть частные центры, которые оказывают платные услуги по диагностике и лечению онкологических заболеваний, имея соответствующую лицензию. Онколог посоветовал не принимать решения в одиночку и не ориентироваться на случайные источники, а как можно раньше обращаться в профильное учреждение и двигаться по рекомендациям, основанным на российских и международных протоколах.

Ранее онколог эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. При этом он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

