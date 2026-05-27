Кардиолог назвала позу, которая может повысить давление

Привычка сидеть, положив ногу на ногу, может повышать артериальное давление, рассказала «Газете.Ru» кардиолог Светлана Додонова. Она отметила, что показатели могут увеличиться на 5–10 мм. рт. ст.

Во-первых, при скрещивании ног происходит механическое сдавливание вен в подколенной ямке. Это заставляет дополнительный объем крови перемещаться от нижних конечностей к грудной клетке. Сердце вынуждено перекачивать этот увеличившийся объем с большим усилием, что и отражается на цифрах. Во-вторых, скрещивание ног — это скрытая изометрическая нагрузка на мышцы бедер, — рассказала Додонова.

Кардиолог подчеркнула, что ложноположительный результат на гипертонию может привести к ненужному приему препаратов и побочным эффектам. По ее словам, во время обследования необходимо ровно поставить две стопы на пол, сесть на стул со спинкой и положить руку для измерений на стол.

Ранее врач Наталья Герман рассказала, что привычка часто сидеть увеличивает вероятность развития варикоза у женщин. По ее словам, для предотвращения негативных последствий необходимо делать разминку каждые полчаса.