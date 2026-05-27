27 мая 2026 в 11:47

Кардиолог назвала позу, которая может повысить давление

Кардиолог Додонова: скрещенные ноги могут повысить давление

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
Привычка сидеть, положив ногу на ногу, может повышать артериальное давление, рассказала «Газете.Ru» кардиолог Светлана Додонова. Она отметила, что показатели могут увеличиться на 5–10 мм. рт. ст.

Во-первых, при скрещивании ног происходит механическое сдавливание вен в подколенной ямке. Это заставляет дополнительный объем крови перемещаться от нижних конечностей к грудной клетке. Сердце вынуждено перекачивать этот увеличившийся объем с большим усилием, что и отражается на цифрах. Во-вторых, скрещивание ног — это скрытая изометрическая нагрузка на мышцы бедер, — рассказала Додонова.

Кардиолог подчеркнула, что ложноположительный результат на гипертонию может привести к ненужному приему препаратов и побочным эффектам. По ее словам, во время обследования необходимо ровно поставить две стопы на пол, сесть на стул со спинкой и положить руку для измерений на стол.

Ранее врач Наталья Герман рассказала, что привычка часто сидеть увеличивает вероятность развития варикоза у женщин. По ее словам, для предотвращения негативных последствий необходимо делать разминку каждые полчаса.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

