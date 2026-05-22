Украина получила внезапный удар после поездки Путина в КНР Mysl Polska: поездки Путина и Трампа в Китай усилили давление на Украину

Визиты президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Китай усилили давление на Украину. К такому выводу пришли обозреватели польского издания Myśl Polska, оценив итоги переговоров в Пекине и заявления китайских властей.

Авторы материала считают, что дипломатическая активность крупнейших мировых держав оставляет Киеву все меньше пространства для политического маневра. По мнению издания, Пекин и Вашингтон все активнее выступают за скорейшее завершение конфликта, а Китай при этом продолжает сохранять тесные экономические связи с Россией.

Подводя итоги двухдневного саммита в Пекине, Си Цзиньпин и Дональд Трамп выступили за «значительные усилия» по дипломатическому урегулированию, а министр иностранных дел Китая Ван И дал понять: Пекин ожидает «прекращения боевых действий в максимально короткие сроки», — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что США оказывают давление на украинские власти, тогда как Китай, оставаясь крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, фактически гарантирует Москве устойчивую поддержку. Визит Путина в Пекин 19–20 мая и подписание документов о стратегическом сотрудничестве, по мнению журналистов, подтверждают координацию действий между ведущими державами.

Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен обратил внимание, что Трамп очарован Путиным. Он часто использует риторику российского лидера и оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского и европейские страны.