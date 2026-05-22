Зеленый курс вместо русского газа: Европа нацелилась на войну с Россией

Еврокомиссия заявила, что страны ЕС могут сократить потребление природного газа на 15 млрд кубометров в 2026 году. Добиться этого, считают в Брюсселе, можно за счет масштабного повышения энергоэффективности. Но есть и другой, более реалистичный вариант — закрытие промышленных производств и увольнения. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: деиндустриализация в странах объединения будет лишь набирать обороты. Почему эта политика ошибочна и к чему она приведет — в материале NEWS.ru.

Что задумали в Европе

Замруководителя отдела энергобезопасности генерального директората по энергетике Еврокомиссии Рууд Кемпенер заявил, что ЕС способен «оперативно» сократить потребление природного газа в текущем году на фоне конфликта США с Ираном. В Брюсселе считают, что добиться такого снижения страны — участницы Союза могут в первую очередь за счет масштабного повышения энергоэффективности. При этом конкретные шаги чиновник раскрывать не стал.

По мнению Кемпенера, сегодня европейские страны лучше подготовлены к преодолению последствий энергетического кризиса, так как в них уже действуют нормативные акты, принятые после предыдущего «газового потрясения» — оно было связано с ужесточением антироссийских санкций из-за начала СВО. В настоящий момент, добавил чиновник, ЕК совместно с государствами — членами ЕС изучает, какие конкретно меры могли бы снизить спрос на газ, а также на нефть и нефтепродукты.

Впрочем, одна из них уже известна и активно используется европейскими странами — массовая остановка работы заводов и сокращение рабочих мест. Так, например, только в период с января по октябрь 2025 года в ЕС закрылись 72 крупных промышленных производства — больше было только в 2009 году, когда на пике глобального финансового кризиса остановило деятельность 81 предприятие.

Рабочие заблокированы кордоном полицейских из Mossos d'Esquadra во время демонстрации Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основной удар приняла на себя химическая промышленность. За последние четыре года в Европе в шесть раз выросло количество закрытых предприятий в этой отрасли, сокращения затронули около 20 тыс. рабочих мест.

«Европейские энергоемкие отрасли сталкиваются с возрастающим давлением из-за постоянно высоких цен на электричество — компании сокращают производство, откладывают инвестиции и предупреждают о долгосрочном ущербе для промышленной базы блока», — сообщает Euractiv со ссылкой на отраслевые источники.

Что происходит с Европой

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с NEWS.ru отметил, что Евросоюз сознательно проводит политику деиндустриализации. И причина — не только в военных конфликтах.

«Европа много лет назад сделала ставку на зеленую экономику и сокращение потребления углеводородов. А значит, энергоемкие производства сокращаются автоматически: на солнечной энергии они не работают», — пояснил эксперт.

Однако доктор экономических наук Александр Сафонов выделяет и другие причины европейского экономического кризиса, из-за которых промышленность в Старом Свете постепенно приходит в упадок.

«Во-первых, европейцы не выдерживают сильнейшей конкуренции со стороны Китая и США. Во-вторых, люди, которые что-то умеют и хотят развиваться, уезжают из ЕС в Штаты — их места занимают мигранты, которые толком ничего не умеют делать. Также на континенте наметилась „демографическая зима“: население стареет, пенсионеров все больше, а работающих — меньше. Как развивать промышленность, если работать физически некому?» — заметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Добивает Европу, по словам Сафонова, отказ от относительно дешевого российского сырья.

«Европейцы сами выстрелили себе в ногу, введя санкции против России. Как только дешевые углеводороды пропали с рынка, начались проблемы с энергоемкими производствами. В итоге Европа разбазарила даже свою гордость — европейскую промышленность: автоконцерны переносят производства в Китай и США», — подчеркнул аналитик.

На что Европа тратит деньги

Но есть то, от чего ЕС не готов отказаться. Еврокомиссия приняла план перевооружения, обязав страны-участницы мобилизовать на военные нужды до €800 млрд. Большую часть этой суммы — €650 млрд — государствам придется выделять самостоятельно за счет резкого увеличения национальных оборонных расходов.

На этом фоне некоторые страны уже начали переориентацию национальной промышленности на оборонное производство. Так, нидерландский концерн KNDS, отвечающий за производство танков, планирует выкупить немецкие заводы Mercedes и Volkswagen. Гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявлял: «Мир стал более непредсказуемым местом, и, я думаю, совершенно очевидно, что Европе необходимо повысить свой оборонный потенциал. Если у нас будет возможность сыграть в этом позитивную роль, мы будем готовы это сделать».

Экономист Сафонов уверен, что в текущей ситуации для немецких концернов не остается каких-либо иных вариантов, кроме как перевести производство на военные рельсы.

Производство 155-мм артиллерийских боеприпасов компанией Rheinmetall Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

«Происходит очевидный процесс. Крупнейшие немецкие концерны, еще сохранившие производственные мощности в Германии, ищут способ выжить. Единственное, что им остается, — начать выполнять оборонные заказы государства — своего или чужого», — объяснил он.

К чему приведет политика ЕС

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что новая экономическая политика Евросоюза ничем хорошим для региона не закончится.

Сафонов считает, что ЕС повторяет ошибку, когда-то совершенную Советским Союзом: оборонные расходы наращиваются, как и объемы выпуска военной продукции, а другие важнейшие отрасли оказываются «в загоне».

«Проблема в том, что если ты максимально вкладываешься в оборонку, то у тебя автоматически проседают другие отрасли, потому что все инвестиции перетекают в ВПК. В итоге остальные отрасли теряют конкурентоспособность. В ЕС скоро будет все как в Британии после премьера Маргарет Тэтчер. Не останется промышленности, а будут лишь туризм и финансовый сектор», — прогнозирует эксперт.

Главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин считает: ситуация опаснее, чем кажется.

«Да, Европа подрывает свою экономику, но она надеется развязать войну с Россией и за счет [нее] возместить все потери», — рассказал он NEWS.ru.

По словам Савина, давнюю геополитическую идею Запада — расчленить Россию на пару десятков небольших государств и каждое взять под контроль, чтобы выкачивать ресурсы, — никто не забыл.

«Переводя экономику на военные рельсы, Запад надеется развязать конвенциональную, т. е. без применения ядерного оружия войну», — пояснил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Логика, по его словам, в этом есть: и мобилизационный, и экономический потенциал у Европы еще есть.

«А нашего ядерного оружия они боятся. „Если русские не бахнули по Украине, то и по нам не бахнут“, — так они рассуждают», — пояснил эксперт.

Политолог напомнил, что Россия уже отвечает на подобные настроения, проводя вместе с Белоруссией ядерные учения. Но дойдет ли смысл этих сигналов до Запада — большой вопрос.

Читайте также:

Лучше в прислуге, чем в гробу: украинские беженцы отказались уезжать из ЕС

Счета, элитная недвижимость: чем еще владеет «тайный миллиардер» Ермак

Комплекс лузера, трусость: за что внук нациста-карателя Дуда ненавидит РФ