Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 23:51

Путин поздравил победителя Кубка Гагарина

Путин поздравил игроков и тренеров «Локомотива» с победой в Кубке Гагарина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин направил поздравления игрокам ярославского «Локомотива» с победой в финале Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба Кремля. Отдельно он также обратился к тренерскому штабу и болельщикам клуба.

Президент поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина, — говорится в сообщении Кремля в социальных сетях.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Команда во второй раз подряд завоевала главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Ярославский клуб стал четвертой командой в истории КХЛ, сумевшей защитить чемпионский титул, — ранее это удавалось «Ак Барсу» (2009, 2010), московским «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023). Трижды подряд Кубок Гагарина не выигрывал никто.

Ранее лондонский «Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу. Это произошло после того, как в матче 37-го тура «Борнмут» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1). «Канониры» обеспечили себе первое место с 82 очками. В конце мая «Арсеналу» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Спорт
Владимир Путин
поздравления
Локомотив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина получила внезапный удар после поездки Путина в КНР
Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар
США направят 5 тыс. солдат в одну из европейских стран
Путин поздравил победителя Кубка Гагарина
В ЕС объяснили Зеленскому, зачем ему расследование дела Ермака
Ученых удивило, кто находится в зоне Чернобыльской АЭС
Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения
Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали хозяевами Кубка Гагарина
Атака ВСУ на Макеевку унесла жизнь одного человека
«Видел насквозь»: друг Жириновского объяснил его нелюбовь к Пугачевой
В Афганистане ответили на сообщения о браках с несовершеннолетними
Небензя оценил исполнение плана США по сектору Газа
Нескромная Куртукова, Серябкина в перьях: лучшие фото с премии RU.TV
Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА
В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России
Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки
Друг Жириновского раскрыл количество покушений на жизнь лидера ЛДПР
Стало известно о новом проекте соглашения США и Ирана
Семенович раскрыла, какое условие поставила своему жениху
«Кошелек» машет хозяином. Миндич подал в суд на Зеленского: что происходит
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.