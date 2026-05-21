Путин поздравил победителя Кубка Гагарина

Президент России Владимир Путин направил поздравления игрокам ярославского «Локомотива» с победой в финале Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба Кремля. Отдельно он также обратился к тренерскому штабу и болельщикам клуба.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Команда во второй раз подряд завоевала главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Ярославский клуб стал четвертой командой в истории КХЛ, сумевшей защитить чемпионский титул, — ранее это удавалось «Ак Барсу» (2009, 2010), московским «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023). Трижды подряд Кубок Гагарина не выигрывал никто.

