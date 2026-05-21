Нескромная Куртукова, Серябкина в перьях: лучшие фото с премии RU.TV

Певица Татьяна Куртукова на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве

Сегодня, 21 мая, на «ВТБ Арене» в Москве проходит XV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Шоу станет юбилейным, так как сам телеканал отмечает 20-летие, а премия — 15-летие.

Среди номинаций — «Лучший старт RU.TV», «Лучшая коллаборация», «Лучшая группа», «Лучшая песня» и многие другие. При этом за звание лучшего артиста поборются Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, МОТ, Ваня Дмитриенко, Артур Пирожков, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, NЮ и Jony. Среди претенденток на лучшую исполнительницу — Ольга Серябкина, Клава Кока, Мари Краймбрери, Zivert, Анна Асти, Алсу, Ханна и Нюша.

На мероприятие уже прибыли многие звезды, среди которых Татьяна Куртукова, Анна Семенович, Виктор Дробыш и другие. На сцене тем временем успели выступить башкирская группа AY Yola и Алсу, Александр Ревва и Куртукова.

Некоторые звезды отметились необычными образами. Так, Серябкина примерила роскошные перья и бижутерию, Куртукова выбрала платье с глубоким декольте, а Семенович — роскошный изумрудный наряд.

Голосование за любимых исполнителей началось еще 27 марта. Тогда зрители выбирали претендентов на победу. 27 апреля завершился второй этап, а голосование за победителей продлилось до 21 мая 17:00 по мск.

