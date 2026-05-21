Посольство в США отслеживает судьбу экстрадированных из Болгарии россиян

Посольство России в США внимательно отслеживает судьбу российских граждан Олега Ольшанского и Сергея Ивина, экстрадированных по запросу американских властей из Болгарии на основании вменяемых соотечественникам обвинений в нарушении законодательства США в области экспортного контроля, — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее сообщалось, что во Франции под арестом находятся более 400 граждан РФ, рассказали в российском посольстве в Париже. Дипмиссия отмечает, что сведения о задержаниях поступают не всегда оперативно.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте рисков задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросу США. По ее словам, соответствующие рекомендации и перечень стран с повышенными рисками будут опубликованы в ближайшее время.