Альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует, такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого Альянсу нужно проявить здравый смысл и добрую волю.

Альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО существует, она вполне осязаема, но для этого Альянсу нужно всего лишь проявить здравый смысл и добрую волю, выразить готовность исправить те ошибки, которые были допущены в отношении России после окончания холодной войны и особенно после 2014 года, — сказал Полянский.

По словам дипломата, западные столицы, включая Брюссель, воспринимают открытость России не как приглашение к сотрудничеству, а как слабость. В ответ на это, как он отметил, следуют не шаги к разрядке, а санкции, поставки оружия и милитаристская риторика. Дипломат предупредил: тем, кто полагает, что терпение России безгранично, не стоит удивляться укреплению ее оборонного потенциала.

Ранее Полянский заявил, что Запад позволяет Украине совершать любые преступления в конфликте с Россией. Полянский указал, что страны, которые сперва поставляют Киеву оружие, а после закрывают глаза на последствия, становятся соучастниками всех преступлений.