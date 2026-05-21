МИД России оценил обвинения США в адрес Кастро

Обвинения США в адрес экс-президента Кубы Рауля Кастро — это попытка придать видимость легитимности давлению с неприкрытой целью смены власти в стране, заявили в МИД России. В ведомстве осудили попытки поставить на колени народ Острова свободы.

Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, 24 февраля 1996 года кубинские ВВС сбили два легкомоторных самолета, нарушивших воздушное пространство страны. В результате инцидента погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США. Спустя 30 лет этот эпизод пытаются использовать. Для усиления давления в Карибский бассейн прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем.

Ранее стало известно, что обвинение против Кастро было выдвинуто на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа, который выступает за смену власти на Кубе. Коммунистическое руководство страны находится у власти с 1959 года.