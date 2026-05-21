Прокуратура заинтересовалась воронежанкой, скрывшей 168 руб дохода

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела жительницы Воронежа, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ее обвиняют в мошенничестве при получении социального контракта из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей.

Воронежанка, зарегистрированная как самозанятая, занималась наращиванием ресниц в своем городе. В июне 2024 года ей как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. Как рассказала девушка, в июне 2025 года срок действия контракта завершился, а органы соцзащиты не предъявили к ней претензий и признали условия выполненными в полном объеме. Однако в декабре 2025 года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». По версии следствия, она скрыла доход в размере 168 рублей в течение трех месяцев.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главная цель поддержки малого и среднего бизнеса — это снижение административных барьеров и защита интересов предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство будет продолжать работать над уменьшением издержек и ограничений для МСП.