18 марта 2026 в 13:52

«Взяли на контроль»: Решетников рассказал о задачах по поддержке бизнеса

Решетников: государство снизит издержки и ограничения для малого бизнеса

Ключевой задачей по поддержке малого и среднего бизнеса является снижение административных барьеров и защита интересов МСП при взаимодействии с крупными компаниями и банками, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании коллегии Минэкономразвития по итогам работы за 2025 год. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, государство продолжит снижать издержки и ограничения.

По словам министра, одной из самых актуальных проблем сегодня стали неплатежи крупных заказчиков по закупкам у малого бизнеса. Решетников сообщил, что этот вопрос взят на особый контроль.

Здесь государство продолжит снижать издержки и ограничения, помогать выстраивать сбалансированные отношения между малым и крупным бизнесом, это касается их взаимодействия с теми же платформами и с банками. Из последних актуальных задач — вопросы неплатежей крупных заказчиков по закупкам у МСП. Взяли вопрос на контроль, создали штаб, — отметил он.

Министр подчеркнул, что важен не просто разбор конкретных ситуаций, а поиск системных причин проблемы — как в практике корпораций, так и в законодательстве. Говоря о дальнейшей поддержке сектора, Решетников отметил, что упор будет сделан не на простое выделение средств, а на повышение эффективности предприятий. Особое внимание планируется уделять внедрению технологических и IT-решений, включая искусственный интеллект.

Решетников в ходе заседания коллегии также заявил, что бюджетные ограничения предприятий и снижение рентабельности предприятий стали вызовами для роста российской экономики. По его словам, угрозу также представляют замедление экономики и инвестирования.
Замира Евтых
Екатерина Свинова
Наталья Шатохина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилось видео с неожиданным взрывом метеорита в небе над Огайо
Почти 30 «птичек» ВСУ сгорели в небе над Россией за несколько часов
Королевская семья Британии: новости, угроза разоблачения, тайны монархов
«Был маменькиным сынком»: Киркоров сделал признание у могилы отца
Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей
Психолог объяснила феномен комфортных людей
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

