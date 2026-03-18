«Взяли на контроль»: Решетников рассказал о задачах по поддержке бизнеса Решетников: государство снизит издержки и ограничения для малого бизнеса

Ключевой задачей по поддержке малого и среднего бизнеса является снижение административных барьеров и защита интересов МСП при взаимодействии с крупными компаниями и банками, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании коллегии Минэкономразвития по итогам работы за 2025 год. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, государство продолжит снижать издержки и ограничения.

По словам министра, одной из самых актуальных проблем сегодня стали неплатежи крупных заказчиков по закупкам у малого бизнеса. Решетников сообщил, что этот вопрос взят на особый контроль.

Здесь государство продолжит снижать издержки и ограничения, помогать выстраивать сбалансированные отношения между малым и крупным бизнесом, это касается их взаимодействия с теми же платформами и с банками. Из последних актуальных задач — вопросы неплатежей крупных заказчиков по закупкам у МСП. Взяли вопрос на контроль, создали штаб, — отметил он.

Министр подчеркнул, что важен не просто разбор конкретных ситуаций, а поиск системных причин проблемы — как в практике корпораций, так и в законодательстве. Говоря о дальнейшей поддержке сектора, Решетников отметил, что упор будет сделан не на простое выделение средств, а на повышение эффективности предприятий. Особое внимание планируется уделять внедрению технологических и IT-решений, включая искусственный интеллект.

Решетников в ходе заседания коллегии также заявил, что бюджетные ограничения предприятий и снижение рентабельности предприятий стали вызовами для роста российской экономики. По его словам, угрозу также представляют замедление экономики и инвестирования.