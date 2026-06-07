В Индии супруги оставили сына на улице, а сами пошли убивать Пара из Западной Бенгалии задержана за убийство доцента в Дели

В Индии полиция арестовала супружескую пару из Западной Бенгалии по подозрению в убийстве 44-летней доцента Делийского университета Дебосмиты Пол, сообщает India Today. По версии следствия, перед тем как совершить преступление, супруги оставили собственного ребенка одного на улице. Тело профессора обнаружили в ее квартире в восточном Дели.

По данным источника, обвиняемые специально приехали из другого штата. Основной причиной расправы стал многолетний спор из-за недвижимости, на которую претендовали задержанные. Следователи полагают, что конфликт из-за наследства дедушки убитой тянулся много лет. Полиция изучает финансовые документы и переписку сторон, а также проверяет версию о возможных сообщниках. Подозреваемые уже дают показания.

Ранее турэксперт Юрий Шевченко предупредил, что перед поездками в Мексику, Венесуэлу, Гондурас, Сальвадор, ЮАР, Бразилию и Папуа — Новую Гвинею следует взвесить все риски из-за высокого уровня уличной преступности. Он уточнил, что риск стать жертвой аферистов увеличивается в Турции, Таиланде и Индии. Мошенничество же с документами чаще всего наблюдается на Мальдивах, Бали и Филиппинах.