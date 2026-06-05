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05 июня 2026 в 15:42

Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности

Турэксперт Шевченко предостерег от поездок в Мексику из-за уличной преступности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перед тем как отправиться в Мексику, Венесуэлу, Гондурас, Сальвадор, ЮАР, Бразилию и Папуа — Новую Гвинею, следует взвесить все риски, предупредил в беседе с «Ямал-Медиа» турэксперт Юрий Шевченко. Дело в том, что там наблюдается высокий уровень уличной преступности.

Если человек все же решил отправиться в одну из этих стран, ему нужно отказаться от одиноких прогулок по вечерам, отметил Шевченко. В позднее время там лучше передвигаться с проверенным гидом или в составе тура.

Он подчеркнул, что в странах Южной Америки есть вероятность подхватить хантавирус и лихорадку денге, в Западной Африке — малярию и Эболу, а в Юго-Восточной Азии — денге и японский энцефалит. Туристам в этих странах важно придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.

Эксперт добавил, что риск стать жертвой аферистов увеличивается в Турции, Таиланде и Индии. А мошенничество с документами чаще всего наблюдается на Мальдивах, Бали и Филиппинах.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь посоветовала пить газированную воду, такую как кола, чтобы избежать отравления во время путешествий. На отдыхе она посоветовала избегать скоропортящихся продуктов.

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