США изучают возможность покупки архипелага Чагос, где находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия, пишет газета Telegraph со ссылкой на собственные источники. Этот план потенциально ставит под угрозу британские намерения по передаче суверенитета этой территории.

Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, потенциально разрушая план (британского премьера. — NEWS.ru.) Кира Стармера по передаче суверенитета территории. Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над Диего-Гарсия, стратегически важной британо-американской военной базой, на фоне неопределенности вокруг ее будущего, — говорится в публикации.

Ранее посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон не планирует вторгаться в Гренландию. Он отметил, что все разговоры об этом похожи на «пенку в капучино».

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.