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07 июня 2026 в 18:15

В США сравнили страхи ЕС из-за Гренландии с пенкой в капучино

Посол США в ЕС: Вашингтон не планирует вторгаться в Гренландию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Вашингтон не планирует вторгаться в Гренландию, заявил посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Эндрю Пуздер. По его словам, которые передает издание Politico, все разговоры об этом похожи на «пенку в капучино».

Дипломат пояснил, что в кафе капучино заказывают из-за кофе, а не из-за пенки. Выражаясь образно, он призвал страны ЕС сосредоточиться на «кофе», то есть на безопасности региона, а не на «пенке», под которой мог иметь в виду статус Гренландии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе в целом удалось разрешить ситуацию вокруг Гренландии. Он убежден, что окончательно решить эту проблему можно с помощью трехсторонних переговоров США, Дании и Гренландии, а также усиления безопасности в Арктике.

До этого спецпосланник США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что прибыл на остров по поручению американского лидера Дональда Трампа для выстраивания отношений. Как он отметил, президент поручил ему завести как можно больше друзей.

Гренландия входит в состав Датского королевства. При этом Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

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