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07 июня 2026 в 15:30

«Нам это удалось»: Стубб уверен, что вопрос Гренландии разрешился

Стубб заявил, что ситуация вокруг Гренландии разрешена

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Европе в целом удалось разрешить ситуацию вокруг Гренландии, заявил изданию Neue Zürcher Zeitung президент Финляндии Александр Стубб. Он убежден, что окончательно решить эту проблему можно с помощью трехсторонних переговоров США, Дании и Гренландии, а также усиления безопасности в Арктике.

Нашей целью в начале года было попытаться сдержать ситуацию и найти выход. Я думаю, нам это удалось, — сказал Стубб.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия «пока что» остается частью Дании. Один из законодателей спросил главу американской дипломатии, известно ли ему, что остров является частью Дании, на что тот ответил согласием.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны Запада не проявляли уважения в отношении суверенитета Дании в контексте присоединения Гренландии к США. При этом они требуют уважения к территориальной целостности Украины, добавил дипломат.

При этом газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп не оставил планов по установлению контроля над Гренландией. Американский лидер в последнее время несколько снизил публичную активность в этом вопросе, однако от идеи не отказался.

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Александр Стубб
Гренландия
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