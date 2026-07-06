Европейских лидеров уличили в копировании Трампа

Европейские лидеры начали адаптировать стиль общения в переписке с президентом США Дональдом Трампом, копируя его манеру речи и формат подачи сообщений, информирует The Wall Street Journal. В частности, утверждают источники, генсек НАТО Марк Рютте использует короткие, рубленые фразы и гиперболы, его примеру последовали лидер Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

В переписке с Трампом Рютте копировал синтаксис президента и его склонность к гиперболам, делая свои сообщения поздравительными и состоящими из коротких, рубленых фраз. Он настолько глубоко вжился в роль, что некоторые главы правительств, работавшие с ним, начали описывать его как актера, который ни разу не выходил из образа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ряде случаев норвежский премьер даже предпочитал делегировать направление сообщений своему финскому коллеге. Он опасался, что любое упоминание Норвегии в контексте Нобелевской премии мира может вызвать у Трампа негативные ассоциации.

Ранее стало известно, что Трамп проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также планируется диалог с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Саммит будет проведен 7–8 июля.