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27 июля 2026 в 15:53

В Нижнем Новгороде возобновят работу канатной дороги

Кабинка нижегородской канатной дороги Кабинка нижегородской канатной дороги Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В Нижнем Новгороде начали подготовку к возобновлению работы канатной дороги, сообщает Pravda-nn.ru. Она не работала с июля этого года.

Сообщается, что специалисты устраняют замечания, выявленные во время проверки, которую провели после инцидента 5 июля, когда во время остановки две кабины с 16 пассажирами остались на линии в 200 метрах от станции «Нижегородская». Перед запуском отремонтируют поврежденные элементы оборудования, проведут дополнительную диагностику несущего тягового каната, опор, кабин и систем безопасности, проверят эксплуатационную документацию и подготовят персонал.

Также запланирована экспертиза промышленной безопасности: независимые специалисты оценят состояние дороги, изучат документы, выполнят инструментальную диагностику и неразрушающий контроль. Кроме того, заменят детали, у которых истек срок плановой эксплуатации.

Ранее сообщалось, что туристы, застрявшие в кабинках канатной дороги в Нижнем Новгороде, рассказали, что находились на большой высоте, когда началась непогода. Туристка Ольга из Иваново призналась, что пережила самый сильный страх в своей жизни.

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