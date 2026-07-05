Туристы рассказали о ЧП на канатной дороге в Нижнем Новгороде

Туристы рассказали о ЧП на канатной дороге в Нижнем Новгороде Туристы два часа провели в кабинках канатной дороги в Нижнем Новгороде

Туристы, застрявшие в кабинках канатной дороги в Нижнем Новгороде, рассказали, что находились на большой высоте, когда началась непогода, передает РЕН ТВ. Туристка Ольга из Иваново призналась, что пережила самый сильный страх в своей жизни.

По ее словам, на вершине людей застал ураган. Кроме того, начались молнии и смерч.

Мы преодолели такой страх, вы не представляете. На самой вершине нас застал ураган, молнии, смерч, — рассказала она.

Другая туристка, также представившаяся Ольгой, сообщила, что пассажиры провели в кабинках около двух часов. По ее словам, движение остановилось из-за неисправности.

Что-то сломалось, какая-то неисправность, какой-то трос оторвался — поэтому кабина не двигается. Было и страшно, и смешно, — сказала женщина.

Ранее сотрудники МЧС завершили операцию по спасению людей, которые оказались заблокированы в кабинках канатной дороги в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении службы. В результате разгула стихии и шквалистого ураганного ветра на переправе над Волгой в общей сложности застряли 16 пассажиров.