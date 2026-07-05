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05 июля 2026 в 19:34

Спасатели сняли всех застрявших людей с канатной дороги над Волгой

В МЧС подтвердили эвакуацию всех пассажиров с канатной дороги в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники МЧС завершили операцию по спасению людей, которые оказались заблокированы в кабинках канатной дороги в Нижегородской области, сообщили ТАСС в региональном управлении службы. В результате разгула стихии и шквалистого ураганного ветра на переправе над Волгой в общей сложности застряли 16 пассажиров.

Всех пассажиров канатной дороги успешно эвакуировали, — подтвердили спасатели.

Операцию по спасению людей из кабинок и их спуск на землю при помощи тросов сняли на видео. По предварительным данным, в одном из фуникулеров находились три женщины и двое детей трех и семи лет. Как писал Telegram-канал Mash, им пришлось ждать помощь около трех часов.

Ранее сообщалось, что четыре кабинки с пассажирами застряли на одной из опор канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор. Вынужденная остановка произошла во время ураганного ветра, который ломал деревья и сносил крыши зданий. Канатная дорога проходит через Волгу и с 2012 года используется жителями как альтернативный транспорт для разгрузки автомобильного моста.

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Нижний Новгород
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канатные дороги
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