Появились кадры эвакуации застрявших на фуникулере в непогоду

Появились кадры эвакуации застрявших на канатной дороге Нижний Новгород — Бор, передает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, в одной из кабинок находились три женщины и двое детей трех и семи лет. Как пишет канал, им пришлось ждать помощь около трех часов.

На записи видно, что спасатель добирается до кабинок по тросу, а затем пассажиров спускают на землю. По информации канала, людей из первой кабинки уже эвакуировали. Сейчас спасатель продолжает эвакуацию пассажиров из второй кабинки.

Ранее сообщалось, что четыре кабинки с пассажирами застряли на одной из опор канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор. Вынужденная остановка произошла во время ураганного ветра, который ломал деревья и сносил крыши зданий. Канатная дорога проходит через Волгу и с 2012 года используется жителями как альтернативный транспорт для разгрузки автомобильного моста.

Позже стало известно, что по меньшей мере 16 человек, в том числе четверо детей, оказались заблокированы в кабинках канатной дороги между Нижним Новгородом и городом Бор. Протяженность переправы, проходящей над Волгой, составляет более 3,5 км.