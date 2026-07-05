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05 июля 2026 в 17:48

Люди застряли на канатной дороге из-за урагана

Baza: 11 человек оказались заблокированы на канатной дороге через Волгу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Четыре кабинки с пассажирами застряли на одной из опор канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор, из-за внезапно обрушившейся непогоды, сообщает Telegram-канал Baza. В момент инцидента на воздушной переправе в этот момент находились 11 человек.

Вынужденная остановка объекта произошла на фоне бушующего в регионе ураганного ветра, который ломал деревья и сносил крыши зданий. Канатная дорога проходит через Волгу и с 2012 года используется жителями как альтернативный транспорт для разгрузки автомобильного моста. Спустя некоторое время переправу удалось запустить вновь после экстренной остановки. В настоящий момент застрявшие кабинки движутся к станциям назначения с минимальной скоростью, прописанной в правилах безопасности.

Ранее в Абхазии временно изменился маршрут следования пассажирского поезда № 303 сообщением Москва — Сухум. Причиной корректировки графика стало падение дерева на железнодорожные пути. Движение всех составов на участке Цандрипш — Гагра было полностью закрыто. Пассажиров остановленного поезда довезли до конечных станций на автобусах.

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