На остановившейся канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли 16 человек

По меньшей мере 16 человек, в том числе четверо детей, оказались заблокированы в кабинках канатной дороги между Нижним Новгородом и городом Бором, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Движение остановилось из-за резкого ухудшения погоды. Протяженность переправы, проходящей над Волгой, составляет более 3,5 км.

Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спасатели эвакуировали двух человек, включая беременную женщину, с острова Спорный в Волгограде. Отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на моторной лодке после того, как поднялись сильный ветер и волны.

До этого в Камчатском крае спасатели провели операцию по вызволению женщины, которая застряла в автомобиле посреди бурной реки. Автомобилистка попыталась «переплыть» водную преграду на машине во время паводков, однако застряла в потоке.