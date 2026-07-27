В Госдуме ответили, как повысить доступность детских товаров

Единая законодательная база повысит доступность детских товаров, способствуя развитию отрасли, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, этот шаг позволит снизить зависимость от импортных поставок.

Рынок детских товаров в России уже превысил 2 трлн рублей. Доля отечественной продукции составляет около 35%. В отдельных категориях сохраняется серьезная зависимость от зарубежных поставок. Мы с коллегами внесли в Госдуму законопроект «О развитии индустрии детских товаров в Российской Федерации». Я, как соавтор этой инициативы, могу сказать, что ее смысл заключается в создании единой законодательной основы для развития отрасли. Модернизация собственного производства должна повысить доступность нужной продукции, расширить выбор и снизить зависимость отдельных категорий от импортной продукции, — сказал Говырин.

Он пояснил, что реестр поможет собрать информацию о производителях и их возможностях выпуска продукции. По словам депутата, государственные органы смогут использовать эти данные для оценки состояния отрасли, выявления товаров с высокой зависимостью от импорта и направления поддержки туда, где она особенно необходима.

Законопроект предусматривает пятилетний план развития индустрии. Правительство сможет определить приоритетные направления производства, меры по увеличению спроса на российскую продукцию, развитие сотрудничества между предприятиями и возможности выхода на зарубежные рынки. План поможет учитывать потребности семей, школ, детских садов и социальных учреждений на несколько лет вперед, запускать выпуск востребованных товаров и развивать собственные производственные мощности, — добавил Говырин.

Он подчеркнул, что также планируется закрепить формы государственной и муниципальной помощи. По словам депутата, среди них будут субсидии, гранты, льготные кредиты, налоговые льготы, образовательные и консультационные услуги. Парламентарий отметил, что финансирование будет осуществляться в рамках уже утвержденных бюджетных средств.

Ранее стало известно, что в России приняли уникальный стандарт для детских товаров, использующих искусственный интеллект. Новый регламент охватывает интерактивных кукол, роботизированные фигурки, игровые консоли и прочие высокотехнологичные устройства, предназначенные для детей от года до 14 лет.