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11 июня 2026 в 14:59

Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ

Росстандарт утвердил требования для интерактивных кукол и игрушек с ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России утвердили уникальный стандарт, регулирующий производство и проверку детских товаров с применением технологий искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росстандарта. Новый регламент будет распространяться на интерактивные куклы, роботизированные фигурки, игровые консоли и другие высокотехнологичные устройства, созданные для детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Он вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Разработанный стандарт впервые рассмотрел умные девайсы как сложную интеллектуальную игровую среду. Эксперты ведомства подчеркнули, что теперь общая безопасность изделия напрямую зависит не только от прочности его физической конструкции, но и от специфики работы цифровых алгоритмов. Новый ГОСТ предусматривает строгий контроль за психоэмоциональной безопасностью несовершеннолетних, а также защиту их конфиденциальных персональных данных.

Новый ГОСТ впервые формирует комплексный подход к этим вопросам и задает единые требования для разработки, оценки и применения ИИ-технологий в детских игрушках, – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.

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