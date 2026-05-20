Школьники с 1 сентября начнут изучать новый профиль Кравцов: школьники с 1 сентября будут изучать профиль «Искусственный интеллект»

Российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Она показала заинтересованность школьников в теме нейросетей.

В пример приведу новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, — сказал Кравцов.

Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики. Кроме того, Минпросвещения РФ уже включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5–6, 7–8 и 9-х классов в федеральный перечень школьных учебников.

Ранее Министерство просвещения России утвердило единую программу обучения физкультуре в школах. Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры, который проходил в Тульской области, добавил, что министерство уже разрабатывает государственный учебник.