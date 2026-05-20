Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 04:30

Школьники с 1 сентября начнут изучать новый профиль

Кравцов: школьники с 1 сентября будут изучать профиль «Искусственный интеллект»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Она показала заинтересованность школьников в теме нейросетей.

В пример приведу новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, — сказал Кравцов.

Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики. Кроме того, Минпросвещения РФ уже включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5–6, 7–8 и 9-х классов в федеральный перечень школьных учебников.

Ранее Министерство просвещения России утвердило единую программу обучения физкультуре в школах. Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры, который проходил в Тульской области, добавил, что министерство уже разрабатывает государственный учебник.

Общество
искусственный интеллект
школы
профили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автор фейка о «призраке Киева» до сих пор не закрыл российскую «дочку»
Российский боец рассказал о встрече с украинским ИИ-дроном
Личная жизнь, рак, наркозависимость, Пугачева: где сейчас певец Шура
Школьники с 1 сентября начнут изучать новый профиль
В МГЮА раскрыли, кто получит повышенную зарплату в мае
«Нафтогаз» сообщила о повреждениях инфраструктуры
Глава РФПИ появился в китайской социальной сети
Личная жизнь, новые роли, секреты стройности: где сейчас Олеся Судзиловская
В США впервые поддержали документ о прекращении войны с Ираном
В Днепропетровской области горит завод «ЮжМаш»
«Нехитрая схема»: в МИД РФ раскрыли, как деньги ЕС «растворяются» в Киеве
ВСУ нацелились на промышленную зону ставропольского Невинномысска
Марионетке конец. США признали Зеленского преградой для мира: что дальше
Выстрел из гранатомета лишил жизнеспособности пулеметный расчет ВСУ
Новый фильм Звягинцева «Минотавр»: о чем картина, рецензии, шансы в Каннах
Чемпионом Англии по футболу стал фаворит сезона-2003/04
МИД Латвии вызвал на «ковер» российского дипломата
Отбывавшего срок экс-главреда Tatler заметили в одном из ресторанов Москвы
США отчитались о потерях военной техники в ходе операции против Ирана
Брак с Порошиной, труп в «Запорожце», новые роли: как живет Гоша Куценко
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.