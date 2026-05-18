Сразу в трех школах одного региона проведут капитальный ремонт этим летом

В Саратовской области в трех школах проведут капитальный ремонт летом 2026 года

В Саратовской области в трех школах проведут капитальный ремонт летом 2026 года, пишет телеканал «Саратов 24». Работы проведут в учебных учреждениях, расположенных в Саратове, Петровске и Балтае.

Капремонт реализуют при поддержке депутата Госдумы Вячеслава Володина. С соответствующей просьбой к нему обратились родители учащихся. Парламентарий не остался в стороне и организовал все необходимое для начала работ.

В школе № 1 Фрунзенского района Саратова уже начали замену коммуникаций. Кроме того, там проводят внутренние, фасадные и кровельные работы. Аналогично и в учреждениях Балтая и Петровска.

