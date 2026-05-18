18 мая 2026 в 11:09

European Gymnastics поставит точку в вопросе снятия ограничений с России

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) до конца недели примет решение о снятии ограничений с российских атлетов, сообщил ТАСС со ссылкой на организацию. Перед этим запреты в адрес спортсменов из РФ отменила Международная федерация гимнастики (World Gymnastics).

Нас только что проинформировали о решении World Gymnastics, на этой неделе состоится заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить это, — отметили в европейском гимнастическом союзе.

Отмечается, что решение World Gymnastics распространяется на спортивную и художественную гимнастику, а также на прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Россияне могут участвовать в соревнованиях под эгидой организации без ограничений.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что возвращение флага и гимна российским гимнастам стало большой победой новой объединенной Федерации гимнастики России. По его словам, теперь нужно ждать таких же решений от других международных организаций.

