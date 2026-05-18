«Прекрасная новость»: в ГД оценили возвращение флага российским гимнастам

Возвращение флага и гимна российским гимнастам является большой победой новой объединенной Федерации гимнастики России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, теперь нужно ждать таких же решений от других международных организаций.

Прекрасная новость. Это победа всей новой объединенной федерации гимнастики. И мы поздравляем и президента, и всех спортсменов, и тренеров. Это действительно эпохальное событие с учетом того, что гонение было не только на гимнастов, но и на всех наших спортсменов. Теперь ждем такую же реакцию от остальных международных федераций по другим видам спорта, — сказал Свищев.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из России смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Решение касается всех пяти видов гимнастики, которые входят в Федерацию гимнастики России: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.