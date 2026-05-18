18 мая 2026 в 11:15

Врач объяснила, почему весной люди чаще страдают от синдрома сухого глаза

Врач Отхозория: весной люди чаще страдают от синдрома сухого глаза из-за пыльцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весной люди чаще страдают от синдрома сухого глаза в связи с пыльцой из-за активного цветения, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» офтальмолог Айгуль Отхозория. Она отметила, что такое состояние традиционно обостряется в межсезонье, когда наблюдаются повышенный уровень аллергенов в воздухе и ветреная погода с перепадами температуры и влажности.

С точки зрения офтальмолога сезон активной пыльцы несет риски для здоровья и может ощутимо влиять на качество жизни. Воздействие пыльцы может привести к аллергическому конъюнктивиту, который проявляется зудом и покраснением глаз, отеком век и слезотечением. Эти симптомы нередко сочетаются с признаками со стороны носоглотки — чиханием и насморком, — подчеркнула Отхозория.

Она уточнила, что аллергический конъюнктивит может вызвать жжение и светобоязнь. Врач добавила, что во время прогулок в период цветения пыльца напрямую попадает на поверхность глаза. Именно поэтому в этот период лучше чаще моргать и носить солнцезащитные очки.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение. По ее словам, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы.

