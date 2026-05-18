18 мая 2026 в 09:22

В Минздраве предложили считать 39-летних молодежью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Людей до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения, заявила ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. По ее словам, увеличение продолжительности жизни и более медленное старение организма приводят к смещению возрастных границ.

Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят, — сказала Ткачева.

Ранее Ткачева отмечала, что первые выраженные клинические признаки старения у россиян проявляются после 60 лет. По ее словам, после этой отметки количество проявлений старости начинает нарастать. Врач добавила, что после 75 лет у людей часто сформировывается полиморбидность — одновременное наличие у одного пациента двух и более хронических заболеваний.

До этого врач-эндокринолог, диетолог и гериатр Анна Кузнецова отмечала, что здоровый режим сна поможет выглядеть моложе своих лет. Она отметила, что спать нужно как минимум шесть часов, подчеркнув, что всего от двух до четырех недель спокойного и здорового режима сна позволят начать выглядеть моложе. По ее словам, важно спать в полной темноте, так как синий свет от гаджетов блокирует выработку мелатонина.

Общество
Минздрав
гериатры
врачи
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
