Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет

Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет Гериатр Кузнецова: здоровый режим сна поможет выглядеть моложе

Здоровый режим сна поможет выглядеть моложе своих лет, рассказала «Ямал-Медиа» врач-эндокринолог, диетолог и гериатр Анна Кузнецова. Она отметила, что спать нужно как минимум больше шести часов.

Люди, которые спят меньше шести часов, стареют быстрее. Хронический недосып повышает уровень воспаления и нарушает гормональный баланс, — рассказала Кузнецова.

Гериатр подчеркнула, что всего от двух до четырех недель спокойного и здорового режима сна позволят начать выглядеть моложе. По ее словам, важно спать в полной темноте, так как синий свет от гаджетов блокирует выработку мелатонина.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что бритье помогает мужчинам выглядеть моложе. Она отметила, что легкая травматизация кожи может запустить процесс регенерации.