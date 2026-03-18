18 марта 2026 в 13:10

Песков объяснил, почему Европе не место за столом переговоров по Украине

Песков: Россия считает нецелесообразным участие Европы в переговорах по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия получала от стран Европы сигналы о том, что они хотят занять место за столом переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако Москва, по словам представителя Кремля, считает это нецелесообразным, передает РИА Новости.

Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным, — указал он.

Ранее Песков сообщил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. Он напомнил, что глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.

Он также подчеркивал, что Киев атаками на российские регионы лишь продолжает тщетное сопротивление, вместо того чтобы перейти к мирным переговорам. Украинские власти должны принять ответственное решение и перейти к процессу урегулирования, пояснил он.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что Украина в качестве первоочередных целей рассматривает российские военные объекты. По его словам, также в число первоочередных входят объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

